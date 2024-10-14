Завтра дорожные службы в Казани перейдут на зимний режим работы

Завтра в Казани дорожные службы перейдут на зимний режим работы. В предстоящий сезон они будут очищать от снега 23 млн кв.м дорог и тротуаров, что на 550 тыс. больше, чем в прошлый зимний период. В уборке улиц задействуют 562 единицы спецтехники — 75% из них уже переоборудованы. Сейчас диспетчерские службы подрядных организаций работают круглосуточно, организовано дежурство техники. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя Игорь Куляжев.
«На бога надейся, а сам не оплошай — ничего нового. Прошлая зима, как мы все помним, выдалась очень сложной и снежной. Были справедливые нарекания со стороны горожан по уборке снега. Мы совместно неоднократно анализировали причины, но одна из самых первых — большое недофинансирование отрасли. С имеющимся количеством работников и водителей использовалось меньше половины техники».
В среднем водители в отрасли получают от 120 до 200 тыс. рублей, а в МУПах — порядка 70−80 тыс. рублей. Мэр отметил, что работу прошлой зимой вытягивал костяк, который сформировался в течение последних десяти лет на предприятиях благоустройства. «Они, скажем так, на морально-волевых вытягивали. Это не потому, что нет денег в целом на эти вопросы, а потому, что нас четко ограничивают в плане пределов заработных плат, которые устанавливает ЦЭСИ (Центр экономических и социальных исследований РТ — прим. ред.) Они считают по-другому», — подчеркнул глава города.
«Надеюсь, что принятые меры, которые мы выделили из наших дополнительных доходов этого года и мобилизации всех имеющихся ресурсов, помогут довести зарплаты до среднестатистических цифр. Мы должны встретить зиму во всеоружии. Жители вполне справедливо ждут от нас работы над ошибками и вовремя убранные дороги».
К зиме подрядные организации усилились 91 водителем и 265 рабочими
В этом году уборкой города займутся четыре подрядные организации, которые имеют договорные обязательства до конца года. Заказчиками работ выступили районные администрации. Подрядчики на 2025 год будут определены по результатам конкурса в декабре.
Готовность предприятий к работе в зимний период проверили в конце сентября. На сегодня скорректированы маршрутные карты работы уборочной техники, проведены подробные инструктажи водителей и механизаторов. Им предстоит следить за дорогами площадью 23 млн кв.м, из которых 4 млн кв.м — тротуары. По сравнению с прошлым годом площадь увеличилась за счет новых участков дорог, реконструкции дорожного полотна и строительства тротуаров на более чем 550 тыс. кв.м.
«На особом контроле в период межсезонья находятся все пешеходные участки улиц, подходы к станциям метро и тротуары, ведущие к учреждениям образования и социально-значимым объектам», — рассказал Игорь Куляжев.
Городской парк зимней уборочной техники предприятий с учетом субподрядных организаций насчитывает 562 единицы. Сейчас подготовлено 423 машины (75%). Оставшаяся часть — это техника, задействованная в летнем содержании. Полное переоборудование выполнят к вступлению зимы в свои права.
На случай ухудшения погоды и наступления снегопадов будет объявлен план «Буран», благодаря которому в короткий срок получится увеличить количество уборочных машин до 1000 единиц.
Сейчас в МУПах трудоустроено 404 водителя-механизатора и 622 дорожных рабочих, но из-за дефицита кадров привлечение сотрудников продолжается. К зиме организации дополнительно усилились 91 водителем и 265 рабочими, которые привлечены из дорожно-строительных организаций.
«Мы помогаем осуществлять набор персонала посредством размещения информации в социальных сетях. Предприятиями объезжаются прилегающие сельские районы для приглашения жителей на работу. Но все равно для функционирования всей необходимой техники в две смены не хватает 291 человека», — рассказал Игорь Куляжев.
Средняя заработная плата дорожных рабочих составляет 57 тыс. рублей, водителей — 80 тыс. рублей. Исполком Казани прорабатывает возможность увеличения оплаты труда сотрудников. Новый контракт на 2025 год будет заключаться уже по повышенным тарифам.
Для противогололедной обработки будут использовать 64 тыс. тонн песко-соляной смеси
Как и раньше в Казани обработку против гололеда будут проводить двухфазным, универсальным и комбинированным реагентом, а также песко-соляной смесью. По результатам двух прошедших зим закуплен и тротуарный реагент с мраморной крошкой. Он обеспечивает хорошее сцепление с асфальтом при интенсивных пешеходных потоках и имеет относительно невысокий расход. Все приобретаемые материалы безопасны, что подтверждается заключением государственной экологической экспертизы.
На сегодня заготовлено 54 тыс. тонн песко-соляной смеси из запланированных 64 тыс. тонн. Весь объем будет готов до конца октября. Что касается реагентов, то предприятия закупили 6,8 тыс. тонн, в ближайшее время они приобретут 3,2 тыс. тонн, а в декабре — еще 4,2 тыс. тонн. Еще 590 тонн — это тротуарный реагент с мраморной крошкой.
Противогололедная обработка будет проходить на основных магистральных дорогах с высокой интенсивностью движения, наличием маршрутов общественного транспорта и мостовых сооружений. Общая площадь составит более 13 млн кв.м. Отметим, что при температуре до −15 градусов применяется двухфазный реагент. При более низких температурах используется твердый реагент.
Снег будут вывозить на восемь стационарных снегоплавильных пунктов МУП «Водоканал». Они оснащены 14 камерами, производительность одной из них составляет почти 600 тонн в сутки, а суммарно они могут переработать 8 тыс. тонн снега. Снегоплавильные пункты подготовили к зиме, очистив камеры, отремонтировав электрооборудование и др.
Также будет функционировать площадка для складирования снега по ул. Тэцевской на территории более 12 тыс. кв.м. Она оборудована сетями наружного освещения и ливневой канализацией. Впервые площадка заработала прошлой зимой.
«На случай чрезвычайных ситуаций совместно с администрациями районов дополнительно организованы места для временного складирования снега. Перечень участков будет направлен в Министерство экологии и природных ресурсов РТ».
Для своевременной уборки дорог будет применяться система контроля «Монитор города»
Для своевременной уборки Казани также будет использоваться искусственный интеллект, в частности система контроля «Монитор города». Платформа позволяет отслеживать рабочую технику, контролировать процесс уборки дорог и оперативно выстраивать наиболее оптимальные маршруты. Продолжит работу система «Электронные талоны», разработанная совместно с МУП «Водоканал».
«Для заявок жителей будут организованы горячие линии при администрациях районов, а также есть специальные категории в Телеграм-боте “Моя Казань”, — добавил замруководителя исполкома.
Зимний режим работы продлится 182 дня и завершится 15 апреля. По регламенту в первую очередь снег будут вывозить с центральных магистралей, по которым проходят автобусные маршруты, заездных остановочных карманов общественного транспорта, тротуаров и пешеходных переходов, а также осуществляются разрывы в валах для прохода пешеходов. После будут убираться дороги первой и второй категорий. В зависимости от интенсивности снегопада и категории дороги время полного вывоза снега варьируется от двух до семи дней.