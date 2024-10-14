Завтра дорожные службы в Казани перейдут на зимний режим работы

В среднем водители в отрасли получают от 120 до 200 тыс. рублей, а в МУПах — порядка 70−80 тыс. рублей. Мэр отметил, что работу прошлой зимой вытягивал костяк, который сформировался в течение последних десяти лет на предприятиях благоустройства. «Они, скажем так, на морально-волевых вытягивали. Это не потому, что нет денег в целом на эти вопросы, а потому, что нас четко ограничивают в плане пределов заработных плат, которые устанавливает ЦЭСИ (Центр экономических и социальных исследований РТ — прим. ред.) Они считают по-другому», — подчеркнул глава города.