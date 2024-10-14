Тепло ли тебе, петербуржец? Куда звонить, если не дали отопление

Комитет по энергетике принял решение о начале отопительного сезона несколько раньше, чем мог бы это сделать. Согласно постановлению правительства России № 354, отопление должно быть обеспечено, если пять дней подряд среднесуточная температура в регионе держится ниже +8 °C (не позднее, чем на следующий день). 11 октября, то есть за три дня до старта отопительного сезона в этом году, температура воздуха днем составила +15°C, ночью около +7°C. 12 октября столбики термометра поднимались до +12°C. 14 октября — до +9°C.
«Решение о начале отопительного сезона принято в связи с обращениями граждан и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании», — отметила пресс-служба комитета 11 октября.
В комментариях петербуржцы, уже по традиции, разделились на два лагеря: одни жаловались на холодные батареи и приветствовали полноценный старт отопительного сезона, другие посчитали его преждевременным. С 30 сентября в городе проводилось периодическое протапливание для подготовки систем, но некоторые ждали горячих батарей уже с этого дня.
«Будем надеяться. А то у нас на Бухарестской 67−1 батареи стоят холодные с 1-го числа и протапливают только одну комнату. А ЖКС ничего, кроме фраз о том, что передали в информацию службу ничего ответить не могут… А нас только электрические обогреватели и спасают», — посетовал Павел.
«Это просто какое-то издевательство над людьми! Из года в год одно и тоже, мы должны мёрзнуть и выпрашивать включить нам отопление! Нам дали только 8 числа. Уверена, что они себе отопление ещё 30 числа включили!», — написала Елена.
«Сейчас на улице +12С°. Радиаторы в квартире выключены — свежо и не холодно! Кто мёрзнет, в первую очередь надо решить вопрос со своими окнами: герметик, уплотнитель — также стена, входные двери», — высказалась Наталия, что встретило поддержку еще пары горожан.
Горячие ли у вас батареи — зависит не только от городского правительства и теплоэнергетиков, но и от управляющей вашим домом организации. Поэтому если у вас не появилось отопление после старта отопительного сезона — в первую очередь стоит позвонить в УК, ТСЖ или ЖСК вашего дома. Номер телефона своей управляющей организации можно найти на платежной квитанции, информационном стенде в парадной или на сайте компании.
Если после звонка в управляющую организацию проблема не решена, звоните в жилищное агентство своего района:
ГКУ ЖА Адмиралтейского района: 409−71−21 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Василеостровского района: 323−20−38 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Выборгского района: 417−66−58 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Калининского района: 542−26−18 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Кировского района: 252−25−64 — с 9:00 до 18:00.
ГКУ ЖА Кировского района: 252−65−23 — с 18:00 до 9:00.
ГКУ ЖА Колпинского района: 246−44−98 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Красногвардейского района: 241−59−96 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Красносельского района: 241−38−03 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Кронштадтского района: 246−20−22, 435−33−96 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Курортного района: 409−74−77 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Московского района: 241−36−65 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Невского района: 412−33−37 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Невского района: 242−39−27 — с 9:00 до 18:00.
ГКУ ЖА Петроградского района: 241−22−22 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Петродворцового района: 409−72−75 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Приморского района: 576−46−11 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Пушкинского района: 241−39−81 — с 9:00 до 18:00.
ГКУ ЖА Пушкинского района: 241−39−80 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Фрунзенского района: 576−53−49 — круглосуточно.
ГКУ ЖА Центрального района: 273−15−82 — с 9:00 до 18:00.
ГКУ ЖА Центрального района: 272−11−44 — с 18:00 до 9:00.
Можно звонить и в Городскую аварийно-восстановительную службу жилищного фонда Санкт‑Петербурга (подведомственна жилищному комитету): 409−73−78, 409−73−29 — с 9:00 до 20:00.
И, традиционно, на холодные батареи можно жаловаться по телефону 004.
Тарифы на большую часть коммунальных услуг в Петербурге, в том числе отопление, были заморожены с лета 2024 до лета 2025. Размер оплаты в некоторых случаях зависит от фактического расхода теплоэнергии, в других — установлен по нормативу. Норматив рассчитывают, ориентируясь на год постройки и тип здания — это помогает оценить его энергоэффективность.
С этого сезона по нормативу за отопление будут платить в том числе жители домов «на сцепке», которые получают горячую воду по коммуникациям от соседних зданий и не имеют своего счетчика. «Фонтанка» публиковала списки адресов, которых это касается, с необходимыми расчетами.