Тепло ли тебе, петербуржец? Куда звонить, если не дали отопление

Комитет по энергетике принял решение о начале отопительного сезона несколько раньше, чем мог бы это сделать. Согласно постановлению правительства России № 354, отопление должно быть обеспечено, если пять дней подряд среднесуточная температура в регионе держится ниже +8 °C (не позднее, чем на следующий день). 11 октября, то есть за три дня до старта отопительного сезона в этом году, температура воздуха днем составила +15°C, ночью около +7°C. 12 октября столбики термометра поднимались до +12°C. 14 октября — до +9°C.