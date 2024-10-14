Выведены устойчивые к волнам жары породы кораллов

При этом экологи подчеркивают, что созданные ими породы кораллов выращивались в не совсем естественных условиях среды, из-за чего пока сложно оценить то, как повышение стойкости к волнам жары повлияет на общую вероятность выживания кораллов в дикой природе. Тем не менее, сам факт быстрого приобретения ими стойкости говорит в пользу того, что у кораллов есть шанс на спасение от вымирания в том случае, если человечество будет активнее бороться с изменением климата, подытожили ученые.