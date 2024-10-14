Выведены устойчивые к волнам жары породы кораллов

ТАСС, 14 октября. Британские и канадские исследователи создали новые породы коралловых полипов, обладающие повышенной стойкостью к высоким температурам морской воды, характерным для длительных волн жары. Их выведение указывает на возможность восстановления популяций кораллов в тех регионах Мирового океана, откуда они исчезли в результате экстремальных погодных явлений, сообщила пресс-служба британского университета Ньюкасла.
«Результаты наших опытов показывают, что селекционное разведение кораллов является действенным способом улучшения их стойкости к неблагоприятным факторам среды. С другой стороны, нам еще предстоит понять, будет ли эта стойкость сохраняться после восстановления колоний кораллов в природе и существуют ли у нее какие-то пока неизвестные нам эволюционные издержки», — заявил научный сотрудник университета Ньюкасла Джеймс Гест, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи пришли к такому выводу в рамках эксперимента, нацеленного на изучение того, насколько хорошо кораллы вида Acropora digitifera, широко распространенные в Красном море и разных тропических регионах акватории Индийского и Тихого океанов, способны приспосабливаться к длительным волнам жары. Пока эти кораллы не занесены в Красную книгу, однако их популяции по всему миру массово сокращаются в результате волн жары, деятельности человека и появления новых болезней.
Ученых давно интересует, смогут ли эти полипы приспособиться к подобным стрессовым факторам и выжить. Для получения подобных сведений Гест и его коллеги протяжении пяти лет подвергали лабораторные колонии кораллов действию высоких температур и отбирали те полипы, которые лучше всего переносили аномалии. В ходе опытов ученые нагревали воду до температуры, превышающей норму для кораллов на 3,5 градуса Цельсия, и наблюдали за тем, какие полипы в последующие недели и месяцы начинали обесцвечиваться и массово гибнуть.
Через несколько циклов подобного отбора ученые сравнили стойкость к жаре среди разных поколений полипов и обнаружили, что селекция привела к тому, что к второму-третьему поколению кораллы «научились» переносить на 2−3 градуса более высокие температуры без видимых последствий для их здоровья. Это свидетельствует о том, что способность выдерживать волны жары является наследуемой и при этом она достаточно быстро развивается при естественном и искусственном отборе.
При этом экологи подчеркивают, что созданные ими породы кораллов выращивались в не совсем естественных условиях среды, из-за чего пока сложно оценить то, как повышение стойкости к волнам жары повлияет на общую вероятность выживания кораллов в дикой природе. Тем не менее, сам факт быстрого приобретения ими стойкости говорит в пользу того, что у кораллов есть шанс на спасение от вымирания в том случае, если человечество будет активнее бороться с изменением климата, подытожили ученые.
Как предполагают исследователи, примерно 20% коралловых рифов и прочих колоний полипов, в том числе австралийский Большой Барьерный риф, могут полностью исчезнуть уже в этом веке. Схожие процессы уже начали происходить среди кораллов и морских ежей, обитающих в Красном море у берегов Израиля и сопредельных с ним стран, что связано не только с негативным действием высоких температур воды, но и распространением новых болезней.