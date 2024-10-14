Химические расчеты на квантовом компьютере упростили в тысячу раз

Проведенные ими расчеты на IBEX Q1 и Quantum Eagle показали, что данный подход совместим с работой очень разно устроенных квантовых компьютеров, а также при этом он позволяет достичь необходимой точности расчетов даже при очень скромном числе кубитов. В перспективе, это позволит уже в ближайшее время использовать созданный профессором Ли Джунгу и его коллегами алгоритм для решения важных для промышленности квантово-химических задач, с которыми не могут справиться все существующие классические суперкомпьютеры, подытожили ученые.