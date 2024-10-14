Раскрыты сроки эвакуации тел российских альпинистов в Непале

Граждане Российской Федерации решили совершить подъем на вершину горы Дхаулагири в Гималаях на территории Непала. Однако выжить пятерым участникам восхождения не удалось. По предварительной версии, один из альпинистов сорвался с высоты более 8000 метров, а поскольку скалолазы шли в одной связке, то он потянул за собой и остальных участников группы.