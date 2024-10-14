Раскрыты сроки эвакуации тел российских альпинистов в Непале

Из-за погодных условий вылет эвакуационного вертолета 13 и 14 октября был отложен. Лишь к среде погода в районе горы Дхаулагири должна нормализоваться, что позволит забрать тела погибших альпинистов.
Граждане Российской Федерации решили совершить подъем на вершину горы Дхаулагири в Гималаях на территории Непала. Однако выжить пятерым участникам восхождения не удалось. По предварительной версии, один из альпинистов сорвался с высоты более 8000 метров, а поскольку скалолазы шли в одной связке, то он потянул за собой и остальных участников группы.
В результате погибли Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Выжить удалось лишь одному альпинисту. Он рассказал, что ранее сошел с маршрута, поскольку счел идею восхождения небезопасной. Остальные участники группы с пониманием восприняли его решение, но от своего плана подняться в гору не отказались.
Гора Дхаулагири известна среди альпинистов как «людоед». При попытках восхождения на нее погибло большое количество скалолазов. Тем не менее, альпинисты регулярно стремятся достичь ее вершины, находящейся на высоте 8167 метров над уровнем моря. В 2023 году при попытке восхождения на гору погибла российская гражданка Надежда Оленева.