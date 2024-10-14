Белоруска Арина Соболенко может стать первой ракеткой мира в ноябре 2024

В 2025 году она ничего уже не сможет прибавить к рейтингу, потому что в 2024 она заработала максимум. Задача будет в том, чтобы защитить прошлогодние очки, выиграв турнир, и тогда она сохранит то количество очков, которое у нее будет до начала турнира.