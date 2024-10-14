Белоруска Арина Соболенко может стать первой ракеткой мира в ноябре 2024

Белоруска Арина Соболенко, выиграв турнир в Ухане, улучшила позиции в рейтинге, вплотную приблизившись к первой ракетке мира польке Иге Свентек — их разделяют мизерные 69 очков (9785 против 9716). Кто из них завершит сезон на вершине, решится на венчающем сезон ноябрьском итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.
Очки, заработанные теннисистами на турнирах, идут в два рейтинга. Первая ракетка определяется по рейтингу 52 недель — он главный. Очки в этом рейтинге сохраняются на протяжении 52 недель, после чего сгорают.
Поэтому игроку важно защитить очки, которые он заработал на этом же турнире в прошлом году. Выступишь хуже — разницу отнимут, лучше — прибавят.
Например, Соболенко в 2023 году проиграла в финале US Open и получила за этот турнир 1300 очков. А в 2024 году выиграла US Open, что дало ей 2000 очков. Но в рейтинг 52 недель добавили только 700 очков. Разница в очках между 2023 и 2024 годом.
В 2025 году она ничего уже не сможет прибавить к рейтингу, потому что в 2024 она заработала максимум. Задача будет в том, чтобы защитить прошлогодние очки, выиграв турнир, и тогда она сохранит то количество очков, которое у нее будет до начала турнира.
Чем лучше ты выступаешь в этом году, тем сложнее будет остаться на вершине в следующем.
Есть еще рейтинг, который называется Чемпионская гонка. В нем учитываются только очки, набранные в 2024 году. Причем они суммируются, ничего не отнимается. И по итогам этого рейтинга формируется восьмерка сильнейших игроков, которые выступают на итоговом турнире WTA.
Чемпионскую гонку возглавляет как раз Арина Соболенко, потому что в 2024 году она набрала больше всех очков. У нее 9091 очков, а у Свентек — 8285.
После окончание сезона-2024 Чемпионская гонка обнулиться, а рейтинг 52 недель — нет.
У Соболенко отличные шансы стать первой ракеткой мира, а точнее вернуть это звание, которое Свентек у нее забрала как раз на итоговом турнире WTA в 2023-м. Тогда Ига выиграла титул, а Соболенко уступила ей в полуфинале.
Подробнее о раскладах на финал года мы расскажем позже. Но пока это видится так — если Арина сыграет лучше Свентек, то она и станет первой.
— Сейчас рейтинг действительно плотный, — сказала Соболенко. — Очень приятно видеть. Я всегда говорю, что, конечно, это одна из целей, но я предпочитаю сосредоточиться на себе и просто продолжать упорно работать.
Соболенко была в последние недели в ударе, а вот Свентек не играла с сентября. Перед решающим турниром будет перерыв в три недели. Посмотрим, в какой форме обе подойдут к битве в Эр-Рияде. О том же говорит и Соболенко:
— После финала посмотрим, была ли я достаточно хороша в этом сезоне, чтобы стать первой ракеткой мира.
Ранее мы писали, что произошло после фееричной победы Арины Соболенко над китаянкой Чжэн Циньвэнь в Ухане 13 октября.