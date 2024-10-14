В Самаре многие горожане уже планируют отпуск в 2025 году

В Самаре местные жители рассказали, что уже активно распланировали свой отпуск на лето в 2024 году. Каждый второй респондент хочет отдохнуть летом, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 5% — осенью, а еще 5% — зимой. 9% граждан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров, — отметили аналитики.
Специалисты отмечают, что женщины чаще мужчин выбирают дни отпуска летом и весной. 17% опрошенных мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска, они предпочитают следовать графику, установленному отделом кадров.