Олбани
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К концу недели в Ростовской области днем похолодает до +9

Дневная температура воздуха понизится до +9 градусов в Ростовской области
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области к концу текущей недели днем похолодает до +9−12 градусов на юге и до +8 градусов на севере региона. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Кроме того, в течение недели местами периодически ожидаются умеренные и небольшие осадки. Наиболее дождливо должно быть в Боковской, Каменске-Шахтинском, в городе Миллерово и Морозовске.

В Ростове-на-Дону зонтики могут понадобиться в течение понедельника, 14 октября, во вторник и в четверг.

Добавим, ранее в регионе усилился ветер. В ближайшие дни в среднем прогнозируют до 6−11 м/с, временами порывы могут достигать 12−14 м/с.