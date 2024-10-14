К концу недели в Ростовской области днем похолодает до +9

В Ростовской области к концу текущей недели днем похолодает до +9−12 градусов на юге и до +8 градусов на севере региона. Об этом сообщает Росгидрометцентр.
Кроме того, в течение недели местами периодически ожидаются умеренные и небольшие осадки. Наиболее дождливо должно быть в Боковской, Каменске-Шахтинском, в городе Миллерово и Морозовске.
В Ростове-на-Дону зонтики могут понадобиться в течение понедельника, 14 октября, во вторник и в четверг.
Добавим, ранее в регионе усилился ветер. В ближайшие дни в среднем прогнозируют до 6−11 м/с, временами порывы могут достигать 12−14 м/с.