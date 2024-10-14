В Челябинске за сутки убрано 2760 кубометров снега

На аппаратном совещании отметили, что работа активно идёт с четверга. Для устранения обледенений на дорогах и тротуарах применяют специальные реагенты. По всему городу работают снегоуборочные машины. За воскресенье они успели вывезти 2760 кубометров снега. В их уборке принимали участие 230 единиц техники и 712 рабочих. Работы идут и в челябинских дворах. К ним по всему городу привлекли больше 1,4 тыс. дворников.