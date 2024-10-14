В Челябинске за сутки убрано 2760 кубометров снега

В Челябинске подвели первые итоги противостояния непогоде. В городской администрации подчеркнули, что работы ещё много, и нужно сделать упор на уборку наледей в общественных зонах.
Тему борьбы со снегом обсудили на прошедшем собрании в администрации Челябинска. Александр Астахов, временно исполняющий полномочия главы города, призвал уделить особое внимание остановкам общественного транспорта, тротуарам, скверам и паркам. Больше всего проблем вызывают колебания температуры — днём она выше нуля, а ночью ниже. Из-за этого в тёмное время суток образуется много льда, который необходимо постоянно убирать.
На аппаратном совещании отметили, что работа активно идёт с четверга. Для устранения обледенений на дорогах и тротуарах применяют специальные реагенты. По всему городу работают снегоуборочные машины. За воскресенье они успели вывезти 2760 кубометров снега. В их уборке принимали участие 230 единиц техники и 712 рабочих. Работы идут и в челябинских дворах. К ним по всему городу привлекли больше 1,4 тыс. дворников.