Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы

В плане — свыше 110 пунктов. Особое внимание уделяется повышению интереса молодого поколения к изучению военно-исторического наследия региона. Одним из направлений этой работы стало участие омских учреждений образования во Всероссийском конкурсе школьных музеев. Два участника из Омской области вошли в число призеров. Обладателями дипломов III степени и призовых сертификатов стали Русановская основная школа Нововаршавского района и Тарская средняя школа № 4. Награды победителям вручили Виталий Хоценко и спикер областного парламента Александр Артёмов.