В Минске пенсионер отдал 40 тысяч рублей, поговорив с «оператором сотовой связи»

Потом минчанина переключили на якобы работника Департамента финрасследований. Другой мошенник напугал белоруса тем, что аферисты завладели и паспортными данными пенсионера, оформили на его имя несколько кредитных заявок. Далее пенсионеру пришлось еще поговорить с лжесотрудником банка, который уже дал инструкцию, как установить на мобильный телефон программу удаленного доступа, чтобы перевести деньги на безопасный счет.