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В Минске пенсионер отдал 40 тысяч рублей, поговорив с «оператором сотовой связи»

Минчанин потерял 40 тысяч рублей, ответив на звонок оператора сотовой связи
Источник: Комсомольская правда

Пенсионер в Минске потерял 40 тысяч белорусских рублей после звонка якобы оператора сотовой связи. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, 68-летний минчанин ответил на звонок в мессенджере от незнакомца, представившегося сотрудником оператора сотовой связи. Мужчине сказали, что ему будто бы нужно закрыть абонентский номер из-за того, что он используется мошенниками в преступных целях.

Потом минчанина переключили на якобы работника Департамента финрасследований. Другой мошенник напугал белоруса тем, что аферисты завладели и паспортными данными пенсионера, оформили на его имя несколько кредитных заявок. Далее пенсионеру пришлось еще поговорить с лжесотрудником банка, который уже дал инструкцию, как установить на мобильный телефон программу удаленного доступа, чтобы перевести деньги на безопасный счет.

— Пожилой минчанин поверил звонившим и, отправившись в банковское отделение, перевел на указанные мошенниками счета примерно 40 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в пресс-службе.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, что белорус получил 1500 долларов на день рождения и пошел в милицию.

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