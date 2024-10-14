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Десятибалльные пробки в Иркутске 14 октября 2024 парализовали движение

Иркутск встал в десятибалльных пробках 14 октября
Источник: Комсомольская правда

Пробки в Иркутске 14 октября 2024 достигли максимальных десяти баллов. По картам видно, что машины стоят в километровых очередях на улице Карла Либкнехта, Дзержинского, Карла Маркса, Ленина, Чкалова и на других центральных улицах.

Пробки в Иркутске 14 октября 2024

Помимо этого движение затруднено в Свердловском округе, по улицам Грибоедова и Лермонтова. А вот плотина ГЭС и Академический мост свободны, проехать можно без проблем. Ну и по традиции, движение парализовало на Качугском тракте.

Все-таки окончание рабочего дня сделало свое дело. Водители в попытке попасть домой встряли на дорогах. Пробки в Иркутске 14 октября 2024 года рано или поздно закончатся и движение восстановится. Водителям остается только ждать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре трое рабочих чуть не упали с высоты седьмого этажа.