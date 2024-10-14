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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с ОРВИ и гриппом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«На последней неделе в республике заболели ОРВИ 9179 человек. Отмечается снижение уровня заболеваемости в целом по населению на 9,6%. Заболеваемость снизилась во всех возрастных категориях, в том числе среди детей от 7 до 14 лет. В Севастополе за неделю заболели 2769 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 15,3%», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, из-за осложнения эпидситуации были закрыты на карантин 15 групп в 13 дошкольных учреждениях, а также девять классов в девяти школах.

По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.

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