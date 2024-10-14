В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с ОРВИ и гриппом в Крыму

«На последней неделе в республике заболели ОРВИ 9179 человек. Отмечается снижение уровня заболеваемости в целом по населению на 9,6%. Заболеваемость снизилась во всех возрастных категориях, в том числе среди детей от 7 до 14 лет. В Севастополе за неделю заболели 2769 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 15,3%», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, из-за осложнения эпидситуации были закрыты на карантин 15 групп в 13 дошкольных учреждениях, а также девять классов в девяти школах.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.