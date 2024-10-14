В Петербурге новый лабораторный комплекс позволит проводить 5 тыс. исследований в день

В комплексе проводят общеклинические, биохимические и цитологические исследования, выполняют тесты на гормоны и онкомаркеры. До его открытия биоматериал отправляли в лабораторный комплекс в Москве. Теперь результаты можно получить на следующий день, а для отдельных исследований — за несколько часов.