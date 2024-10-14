В Петербурге новый лабораторный комплекс позволит проводить 5 тыс. исследований в день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Лабораторный комплекс за 300 млн рублей открылся на Митрофаньевском шоссе в Петербурге. Мощности нового комплекса позволяют проводить 5 тыс. исследований в день и оперативно получать результаты. Об этом сообщили в пресс-службе медкомпании «Гемотест».
«В Петербурге начал работу лабораторный комплекс “Гемотест”. Совокупный объем инвестиций в лабораторный комплекс составил более 300 млн рублей. В планах компании дополнительно вложить еще 250 млн в запуск новых методик и видов исследований. Мощности лабораторного комплекса позволяют выполнять порядка 5 тыс. исследований в день», — говорится в сообщении.
В комплексе проводят общеклинические, биохимические и цитологические исследования, выполняют тесты на гормоны и онкомаркеры. До его открытия биоматериал отправляли в лабораторный комплекс в Москве. Теперь результаты можно получить на следующий день, а для отдельных исследований — за несколько часов.
Помимо Петербурга и Ленобласти, в комплексе будут выполняться исследования для жителей Псковской и Новгородской областей. Комплекс занимает здание общей площадью 1 250 кв. м. В дальнейшем на его базе планируется открыть отделения для микробиологических исследований. Мощности лабораторного комплекса позволяют выполнять порядка 5 тыс. исследований в день.
«Новый лабораторный комплекс в Санкт-Петербурге может стать важным звеном в системе медицинской помощи Северо-Западного региона, будет способствовать повышению доступности медицинских услуг», — отметила директор по лабораторным технологиям компании «Гемотест» Тамара Силкина.