В РФ создадут модели врожденных пороков развития ЦНС и опухолей мозга

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Ученые нижегородского университета Лобачевского начинают проект в университете «Сириус» по борьбе с врожденными заболеваниями головного мозга. Специалисты проведут комплекс исследований по нейрогенетике и иммунотерапии опухолей мозга, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В ходе исследований будут созданы уникальные животные модели врожденных пороков развития нервной системы, а также опухолей головного мозга. Ученые намерены определить роль многих ранее неизученных генов, а также протестировать новые методы клеточной иммунотерапии рака», — отметили в университете.
Часть работ в области молекулярной биологии, клеточных технологий и генетики нижегородские ученые проведут в лабораторном комплексе «Сириуса». In vivo исследования — в Центре генетических коллекций лабораторных животных Университета Лобачевского. Он включает более 30 линий мышей, в том числе уникальные модели заболеваний нервной системы — болезни Альцгеймера, эпилепсии, аутизма, повреждения коры, мозолистого тела.
Руководитель центра Алексей Бабаев отметил, что при поддержке программы «Приоритет 2030» мощное развитие получила лаборатория трансгенеза Центра генетических коллекций лабораторных животных. «Благодаря этому нам удалось внедрить весь спектр эмбриологических и трансгенных методов в научные проекты университета. На мышиных моделях, специально созданных в лаборатории, ведут исследования ученые НИИ нейронаук, Института биологии и биомедицины ННГУ, а также Научного центра мирового уровня “Фотоника”, — приводятся в сообщении слова Бабаева.
Команда лаборатории трансгенеза также тестирует импортозамещающие материалы и реактивы для ЭКО-клиник, создает и поддерживает коллекции лабораторных животных для инновационных проектов с участием фармкомпаний.