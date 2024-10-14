В РФ создадут модели врожденных пороков развития ЦНС и опухолей мозга

Руководитель центра Алексей Бабаев отметил, что при поддержке программы «Приоритет 2030» мощное развитие получила лаборатория трансгенеза Центра генетических коллекций лабораторных животных. «Благодаря этому нам удалось внедрить весь спектр эмбриологических и трансгенных методов в научные проекты университета. На мышиных моделях, специально созданных в лаборатории, ведут исследования ученые НИИ нейронаук, Института биологии и биомедицины ННГУ, а также Научного центра мирового уровня “Фотоника”, — приводятся в сообщении слова Бабаева.