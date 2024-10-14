В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка

4 октября в казахстанском Талгаре убили 16-летнего подростка. Мальчик получил ранение в драке, которая завязалась из-за банки пива. После конфликта полиция задержала семерых человек. 12 октября дом отца подростка сгорел, в Генпрокуратуре Казахстана заявили, что это был поджог. Родных погибшего взяли под круглосуточную охрану, улицы Талгара начала патрулировать Нацгвардия. Местные жители считают, что к убийству и поджогу причастна некая банда «Хуторских», но в полиции говорят, что речи об ОПГ не идет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Национальная гвардия Казахстана начала патрулировать улицы города Талгар в Алматинской области после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей. Об этом Tengrinews сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящий момент в городе Талгаре Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка», — говорится в сообщении Нацгвардии.
Что произошло.
Убийство 16-летнего Шерзата Болата произошло в ночь на 4 октября. По данным портала ORDA.kz, конфликт, в результате которого погиб подросток, начался в магазине, принадлежащем его семье. Вечером 3 октября в нем работал отец Шерзата Каржаубай Нурымов. После 23:00 в магазин зашел покупатель и потребовал продать ему пиво, однако Нурымов отказал, так как это запрещено законом. Покупатель начал препираться, и тогда мужчина согласился продать ему алкоголь.
«Ему показали чек о переводе, однако уведомление об оплате не пришло, и продавец решил, что его обманывают. Разговор перешел на повышенные тона, и продавец утверждает, что в конце концов сказал посетителю: “Ладно, бери, что взял, и уходи, можешь не платить”, — говорится в публикации.
Свидетелем этого разговора стал 16-летний Шерзат. В магазине он оказался случайно: как говорят родные, зашел за зарядкой. Подросток не стерпел оскорблений в сторону отца, вышел за покупателем и после перепалки ударил того в лицо. Нурымов выбежал на улицу и разнял дерущихся, после чего покупатель начал кому-то звонить. К магазину подъехали трое людей, отец попросил Шерзата зайти в магазин. Один из приехавших представился именем Нурбол, заявив, что он «хуторский» и его «все знают».
«Я ответил: хорошо, что тебя все знают, но я тебя не знаю и знать не хочу. Но давай нормально разберемся без драк. Если хочешь, я вашему пострадавшему парню лечение оплачу. Хотите, в кафешке угощу. Хотите, денег дам», — рассказал отец мальчика.
В это же время на место приехал брат Нурымова — Нурганат. Как пишет ORDA.kz, им вдвоем удалось убедить покупателя и его друзей, что за пиво мужчина не заплатил. После того, как вопрос с деньгами был улажен, все участники конфликта договорились, что он исчерпан, пожали друг другу руки и разошлись.
Однако через 10 минут компания вернулась уже на трех машинах. «Хуторский» Нурбол зашел в магазин и в агрессивной манере потребовал привести подростка. Выпроводить его, по словам Каржаубая Нурымова, не получилось. В это время к магазину подъехало еще две машины «хуторских», а также подошли друзья Шерзата — около пяти-шести человек. Отец подростка попытался вызвать полицию, но, по его словам, дозвониться до правоохранителей не смог.
«На улице в это время началась драка, Каржаубай хотел выйти, но получил удар бутылкой по голове, ножом по спине, а когда вырвался и выбежал на улицу, то услышал выстрел», — пишет ORDA.kz.
Потасовка между друзьями Шерзата и компанией покупателя продолжалась. Нападавшие использовали ножи, а уже лежащего подростка били прикладом ружья по голове. Все это происходило на глазах его мамы и бабушки. По словам дяди Шерзата, когда он увидел племянника, мальчик уже был ранен.
"Я побежал к Шерзату. Обнял его и спрашиваю, что случилось. Потом увидел у него рану в области легких. Я закрыл руками рану, и кричал, что надо вызвать скорую.
Говорю: «Парни, остановитесь, тут ранили ножом, он умирает». Кричу во весь голос и обнимаю его. В один момент я понял, что они хотят добить его, и обнял Шерзата — лучше пусть бьют меня. В этот же момент они начали бить", — вспомнил он.
Драка закончилась около часа ночи. Шерзата, его пострадавшего друга и дядю с четырьмя ножевыми ранениями госпитализировали. В больнице 16-летний подросток скончался. Полиция, как рассказали очевидцы, приехала на место только ближе к двум часам ночи.
Подозреваемые и поджог дома.
Полиция возбудила по факту убийства уголовное дело, семерых подозреваемых арестовали на два месяца. Однако родственники погибшего мальчика и другие жители Талгара посчитали, что задержаны были не все участники конфликта. 7 октября десятки человек вышли на улицы города с требованием объективного и справедливого расследования преступления. Митинг продолжался около полутора часов. После этого министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов сообщил, что взял дело под свой личный контроль.
Ночью 12 октября дом в селе Азат, принадлежавший отцу погибшего подростка, сгорел. По словам очевидцев, его, предположительно, подожгли. Такой же версии придерживаются и в Генпрокуратуре Казахстана.
«По факту умышленного уничтожения чужого имущества полицией возбуждено уголовное дело. В рамках расследования опрашиваются свидетели, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения», — заявили в полиции.
В результате пожара никто не пострадал. После него семью Шерзата взяли под круглосуточную охрану.
Жители Талгара считают, что к убийству мальчика и поджогу дома его отца причастна некая банда «Хуторских», участники которой якобы имеют связи в правоохранительных органах. Однако полиция эту версию отрицает. По словам и. о. начальника департамента полиции Алматинской области Серика Шалхарова, речи ни о какой ОПГ не идет.