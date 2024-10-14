В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка

Свидетелем этого разговора стал 16-летний Шерзат. В магазине он оказался случайно: как говорят родные, зашел за зарядкой. Подросток не стерпел оскорблений в сторону отца, вышел за покупателем и после перепалки ударил того в лицо. Нурымов выбежал на улицу и разнял дерущихся, после чего покупатель начал кому-то звонить. К магазину подъехали трое людей, отец попросил Шерзата зайти в магазин. Один из приехавших представился именем Нурбол, заявив, что он «хуторский» и его «все знают».