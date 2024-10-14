В Волгоградской области рыбаков начали штрафовать водные патрули

Как сообщает ГУ МЧС по региону, в течение 3 дней специалисты проводят межведомственные рейды с представителями рыбоохраны и аварийно-спасательной службы региона на реке Дон во Фроловском, Иловлинском, Серафимовичском и Клетском районах Волгоградской области. Всего были выявлены 6 нарушителей, с 67 гражданами проведены профилактические беседы.