Олбани
+7°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области рыбаков начали штрафовать водные патрули

С наступлением осени в регион стали съезжаться любители рыбной ловли со всех уголков страны, однако не все они соблюдают правила безопасности.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, в течение 3 дней специалисты проводят межведомственные рейды с представителями рыбоохраны и аварийно-спасательной службы региона на реке Дон во Фроловском, Иловлинском, Серафимовичском и Клетском районах Волгоградской области. Всего были выявлены 6 нарушителей, с 67 гражданами проведены профилактические беседы.

Среди часто встречающихся нарушений — нарушения правил обеспечения безопасности пассажиров (отсутствие спасательных жилетов), а также правил эксплуатации судов.

Гражданам грозит за такие нарушения наказание в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а за необеспечение безопасности пассажиров — от 300 до 500 рублей.

штрафы