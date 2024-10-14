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Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах в Казахстане

В казахстанских школах завершается первая четверть. В пресс-службе Министерства просвещения рассказали, когда начнутся осенние каникулы и сколько дней отдохнут школьники, сообщает Zakon.kz.

Cогласно сообщению ведомства:

«Осенние каникулы продлятся семь дней — с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно».

В целях эффективного и безопасного проведения, личностного развития в период осенних каникул и досуга школьников министерство предлагает план мероприятий в рамках программы «Біртұтас тәрбие».

В план входят мероприятия, направленные на формирование ценностей, таких как: патриотизм, справедливость и ответственность:

в рамках реализации проекта «Детская библиотека» внутришкольное мероприятие «Читаем книги на каникулах»;уроки безопасности: «Буллингтен қорған»;проведение ярмарки «Күзгі асар»;организация работы школьного театра.

В министерстве уточнили, что самым важным остается обеспечение безопасности детей.

С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности.

образование