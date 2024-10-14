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В Ростовской области прошли проверки миграционного режима

14 мигрантам запретили въезд на территорию Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

В рамках проведения второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» в Ростовской области проведены мероприятия на территории Мясниковского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

— Установлено 18 нарушений миграционного законодательства, в том числе девять — за незаконное осуществление трудовой деятельности и четыре — за нарушение режима пребывания на территории страны. В отношении иностранцев составлены административные протоколы. По факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в отношении двух юридических лиц наложены штрафные санкции на общую сумму 5 950 000 рублей. Кроме того, выявлен факт организации незаконной миграции, выразившийся в предоставлении помещения для проживания нелегальным мигрантам, — говорится в сообщении.

В отношении 14 мигрантов приняты решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации.