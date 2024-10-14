В Ростовской области прошли проверки миграционного режима

— Установлено 18 нарушений миграционного законодательства, в том числе девять — за незаконное осуществление трудовой деятельности и четыре — за нарушение режима пребывания на территории страны. В отношении иностранцев составлены административные протоколы. По факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в отношении двух юридических лиц наложены штрафные санкции на общую сумму 5 950 000 рублей. Кроме того, выявлен факт организации незаконной миграции, выразившийся в предоставлении помещения для проживания нелегальным мигрантам, — говорится в сообщении.