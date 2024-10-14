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«Вы будете прокляты за это!» : пьяный водитель иномарки угрожал инспекторам черной магией в Иркутской области

Пьяный водитель пообещал наложить проклятье на инспекторов в Иркутской области
Источник: Комсомольская правда

В поселке Куйтун Иркутской области автоинспекторы патрулировали улицы. Водитель Toyota Premio привлек их внимание, так как ехал со слишком высокой скоростью. Однако после требования остановиться, лихач поддал газу и поехал дальше, пытаясь скрыться от преследования, но немного погодя его все равно задержали. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.

— Нарушителем оказался 39-летний мужчина с явными признаками опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался и пообещал наложить проклятие на полицейских, — рассказывают в агентстве.

Мужчина окончательно запутался в показаниях. Сначала говорил, что ни в какой машине он не был, а отдыхал дома. Потом сообщил, что его силой вытащили из автомобиля без веской на то причины. Не хотел говорить, где живет, отказывался подтверждать нарушение.

— Вы мои глаза видели? Они черные! Вы будете прокляты … мной! — заявил водитель автоинспекторам.

Позже он признал ошибку и извинился перед правоохранителями. На него составили административные материалы, ему грозит серьезный штраф и лишение права управления машиной. Известно, что в 2016 году мужчину уже ловили за вождение в пьяном виде.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что областной центр 14 октября 2024 встал в десятибалльных пробках.