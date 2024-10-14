«Вы будете прокляты за это!» : пьяный водитель иномарки угрожал инспекторам черной магией в Иркутской области

Мужчина окончательно запутался в показаниях. Сначала говорил, что ни в какой машине он не был, а отдыхал дома. Потом сообщил, что его силой вытащили из автомобиля без веской на то причины. Не хотел говорить, где живет, отказывался подтверждать нарушение.