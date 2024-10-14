Топ-7 простых и эффективных способов, которые помогут отстирать следы дезодоранта и пота на вещах

Стирайте одежду после каждого ношения. Так вы не позволите грязи накопиться. Если на одежде уже появились следы дезодоранта, замачивайте ее в холодной воде с добавлением небольшого количества моющего средства перед стиркой. Кроме того, существуют специальные накладки, которые можно прикрепить к одежде. Они предотвращают контакт дезодоранта и пота с тканью.