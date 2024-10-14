Две полосы движения перекроют на трассе «Скандинавия» с 16 октября

Две полосы движения перекроют на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области с 16 октября. О подробностях сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— Из-за работ по восстановлению лакокрасочного покрытия надземного пешеходного перехода на 55-м и 65-м километрах трассы «Скандинавия» с 16 до 19 октября перекроют первую и вторую полосы в обоих направлениях, а по третьей введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час, — рассказали в организации.
На отрезке магистрали установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут и быть внимательнее.
Напомним, в ближайшие дни ограничения на трассах введут в Колпинском, Пушкинском и Кировском районах Петербурга. Так, например, с 15 октября до 15 апреля 2026 года движение будет затруднено по Петербургскому шоссе в Пушкине от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта.