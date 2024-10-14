Две полосы движения перекроют на трассе «Скандинавия» с 16 октября

Напомним, в ближайшие дни ограничения на трассах введут в Колпинском, Пушкинском и Кировском районах Петербурга. Так, например, с 15 октября до 15 апреля 2026 года движение будет затруднено по Петербургскому шоссе в Пушкине от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта.