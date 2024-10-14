Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом

Прогноз погоды по Астане
- 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.
- 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 4−6 тепла.
- 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 6−8 тепла.
Прогноз погоды по Алматы
- 15 октября: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы ветра достигнут 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8−10 тепла.
- 16 октября: облачно, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-западный, 3−8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 7−9 тепла.
- 17 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 7−9 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 15 октября: переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 4−6, днем 11−13 тепла.
- 16 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, 8−13 м/с. Ночью заморозки 1−3 градуса, днем 7−9 тепла.
- 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8−13 м/с. Ночью заморозки 1−3 градуса, днем 11−13 тепла.