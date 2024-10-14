Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом

16 октября 2024 года в Алматы и Шымкенте ожидается снег. В это время в Астане ночью прогнозируют заморозки до пяти градусов. Что еще ожидать от погоды в трех крупнейших городах страны 15, 16 и 17 октября, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП «Казгидромет».