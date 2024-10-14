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Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом

16 октября 2024 года в Алматы и Шымкенте ожидается снег. В это время в Астане ночью прогнозируют заморозки до пяти градусов. Что еще ожидать от погоды в трех крупнейших городах страны 15, 16 и 17 октября, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП «Казгидромет».

Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 93% 743 мм рт. ст. +7°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 4−6 тепла.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 6−8 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 октября: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы ветра достигнут 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8−10 тепла.
  • 16 октября: облачно, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-западный, 3−8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 7−9 тепла.
  • 17 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 7−9 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 октября: переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 4−6, днем 11−13 тепла.
  • 16 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, 8−13 м/с. Ночью заморозки 1−3 градуса, днем 7−9 тепла.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8−13 м/с. Ночью заморозки 1−3 градуса, днем 11−13 тепла.