Эксперт: нобелевские лауреаты нашли институты для роста конкурентоспособности нацэкономик

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Исследование нобелевских лауреатов о роли институтов в развитии экономики Дарон Аджемоглу и Джеймса Робинсона объясняет взрывной экономический рост в азитских странах, таких как Сингапур и Китай. Они впервые выявили институты для повышения конкурентоспособности национальных экономик, сообщил ТАСС главный научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.
В понедельник Нобелевский комитет объявил, что ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон получат премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833−1896) за исследования причин различий благосостояния наций. Ученых отметили за «исследования того, как формируются институции и как они влияют на благосостояние», говорится в мотивировочной части решения.
«Это действительно фундаментальная работа. Главное достижение состояло в том, что были выявлены те институты, которые повышают конкурентоспособность национальных экономик и те, которые им препятствуют. Что способствует конкуренции и развитию, а что мешает. Это позволило открыть исследования о роли государства, которые может поощрять и препятствовать развитие каких-то институтов, и тем самым ускорять или замедлять экономический рост», — сказал он.
По словам ученого, работы нобелевских лауреатов позволяют извлечь идеи для построения государственной политики. «Ими было показано, что в некоторых государствах удалось достичь быстрого экономического роста. Таким примером построения эффективной государственной политики путем изменения институтов являются такие страны юго-восточной Азии, как Сингапур, Тайвань. Безусловно это объясняет экономический рост в этих странах», — пояснил собеседник агентства.