Эксперт: нобелевские лауреаты нашли институты для роста конкурентоспособности нацэкономик

«Это действительно фундаментальная работа. Главное достижение состояло в том, что были выявлены те институты, которые повышают конкурентоспособность национальных экономик и те, которые им препятствуют. Что способствует конкуренции и развитию, а что мешает. Это позволило открыть исследования о роли государства, которые может поощрять и препятствовать развитие каких-то институтов, и тем самым ускорять или замедлять экономический рост», — сказал он.