88 зданий в Новосибирске остались без отопления из-за плановых работ

88 объектов в Новосибирске отключены от горячего водоснабжения и отопления на данный момент. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании.
— Отсутствует горячее водоснабжение на 85 объектах в Центральном округе и на трёх объектах в Октябрьском районе. Отключение от отопления связано с плановыми работами, — информирует градоначальник.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Евгений Назаров также сообщил на совещании, что паспорта готовности к отопительному периоду 2024−2025 годов получили 29 муниципальных образований из 84.