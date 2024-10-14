Олбани
+8°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

88 зданий в Новосибирске остались без отопления из-за плановых работ

Об этом сообщил градоначальник.

Источник: Комсомольская правда

88 объектов в Новосибирске отключены от горячего водоснабжения и отопления на данный момент. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

— Отсутствует горячее водоснабжение на 85 объектах в Центральном округе и на трёх объектах в Октябрьском районе. Отключение от отопления связано с плановыми работами, — информирует градоначальник.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Евгений Назаров также сообщил на совещании, что паспорта готовности к отопительному периоду 2024−2025 годов получили 29 муниципальных образований из 84.

ЖКХ