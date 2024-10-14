В середине недели в Татарстане пройдут дождь и мокрый снег

Завтра в Татарстане сохранится холодная сухая погода без осадков. Ночью температура воздуха составит от 0 до −5 градусов, в южных и восточных районах — от шести до 11 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют +7..+12 градусов.
В Казани сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ожидается юго-восточный ветер 4−9 м/с, местами — порывами до 14 м/с. В ночное время столбики термометров покажут 0..-2 градусов, в низких местах до 5 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до +9..+11 градусов.
В середине недели Татарстан окажется под влиянием атмосферных фронтов с дождем и мокрым снегом. В среду небольшие осадки прогнозируются в западной части республики, а в четверг — на преобладающей территории РТ. Температурный фон ночью составит 0..-5 градусов. 16 октября на юге и востоке Татарстана столбики термометров опустятся до −9 градусов, а в западных районах в эти дни прогнозируется 0..+3 градусов. Максимальные температуры днем в Татарстане составят +3..+9 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу республика окажется под влиянием западного антициклона, вырастет атмосферное давление, за счет чего осадки прекратятся. В выходные синоптики обещают ночью от 0 до 5 градусов мороза, а днем — 0..+9 градусов.