В середине недели в Татарстане пройдут дождь и мокрый снег

В середине недели Татарстан окажется под влиянием атмосферных фронтов с дождем и мокрым снегом. В среду небольшие осадки прогнозируются в западной части республики, а в четверг — на преобладающей территории РТ. Температурный фон ночью составит 0..-5 градусов. 16 октября на юге и востоке Татарстана столбики термометров опустятся до −9 градусов, а в западных районах в эти дни прогнозируется 0..+3 градусов. Максимальные температуры днем в Татарстане составят +3..+9 градусов.