В Калининграде не стало детского тренера и ветерана ФК «Балтика»

Вячеслав Никифоров дебютировал в «Балтике» в 17 лет. Стал вместе с калининградским клубом был победителем зональных турниров второй лиги (1984 и 1992), первой лиги (1995). Отмечается, что она был единственным местным футболистом, который играл за «Балтику» в 90-х в высшей лиге, став соавтором ее наивысшего достижения в истории — 7 место в чемпионате России (1996).