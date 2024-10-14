В центре Казани появится пятизвездочный гостиничный комплекс премиум-класса. Здание находится недалеко от Кремля. Соответствующий проект одобрили на заседании инвестиционного совета Татарстана.
Отель рассчитан на 135 номеров. Там размесят wellness-центры, спа-, фитнес-зоны, конференц-зал, рестораны с террасами. Это проект должны реализовывать за шесть лет.
По словам мэра Казани Ильсура Метшина, наличие инвесторов с такими проектами говорит о привлекательности столицы Татарстана. Он надеется, что в скором будущем город обретет еще один статусный отель.