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В центре Казани появится пятизвездочный гостиничный комплекс премиум-класса

Он будет располагаться недалеко от Кремля.

Источник: Комсомольская правда

В центре Казани появится пятизвездочный гостиничный комплекс премиум-класса. Здание находится недалеко от Кремля. Соответствующий проект одобрили на заседании инвестиционного совета Татарстана.

Отель рассчитан на 135 номеров. Там размесят wellness-центры, спа-, фитнес-зоны, конференц-зал, рестораны с террасами. Это проект должны реализовывать за шесть лет.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, наличие инвесторов с такими проектами говорит о привлекательности столицы Татарстана. Он надеется, что в скором будущем город обретет еще один статусный отель.

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