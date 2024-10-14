На прошлой неделе казанцы назвали детей Ильсаф, Джамаль, Юнона и Вевея

На прошлой неделе, с 7 по 13 октября, в Казани родились 187 мальчиков и 197 девочек. Наименьший вес ребенка при рождении составил 1060 граммов, максимальный — 4840.
Чаще всего казанцы давали детям имена Саид, Адель, Раян, Самир, Виктор, Дамир, Мирон, Эмиль, Эмин, Амир, Максим, Карим, Ясмина, Камилла, Оливия, Ева, Зарина, Саида, Амелия.
Редкими именами стали Хусейн, Иоанн, Ильсаф, Джамаль, Глеб, Ильшат, Эделия, Таймия, Медина, Мияна, Юнона, Вевея, Кьяра, Айнель, Аврелия, Сабина, Амиля, Айла, Эмили.
Также за неделю в городе заключили 265 браков, сообщили в управлении ЗАГС столицы РТ.