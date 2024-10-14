Под Ростовом женщина поверила во взлом госуслуг и лишилась более 1,8 млн рублей

В городе Аксае Ростовской области 56-летняя женщина лишилась более 1,8 млн рублей своих сбережений, поверив телефонным мошенникам. О случившемся сообщили в главке донской полиции.
Жительнице Аксая позвонил неизвестный и рассказал, что якобы ее учетную запись на госуслугах взломали, получив доступ к ее данным. С их помощью, в свою очередь, они пытаются на нее оформить кредиты.
После этого женщине позвонил другой мужчина. Ей он, как банковский работник рассказал, что надо увеличить свой «кредитный потенциал». С помощью него можно будет противостоять мошенникам.
Затем, следуя инструкциям звонившего, она сняла со своего счета 360 тысяч рублей и перевела их на «безопасный счет».
Через три дня женщине позвонил еще один мужчина. Ей он сказал, что работает в «официальной организации», и потребовал оформить кредит, чтобы аннулировать предыдущий. Дончанка сделала это, переведя 540 тысяч рублей. Потом по такой же схеме она брала займы в банках на 207, 88 и 200 тысяч рублей. Таким образом она перевела 1830 тыс рублей. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули, и пошла в полицию писать заявление.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», а также начали искать подозреваемых.