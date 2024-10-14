Подсветка на Шуховской башне вновь заработала

Подсветку отремонтировали на Шуховской башне в Дзержинске. Она не работала с начала июня 2024 года, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru.
Шуховская башня окрасилась в белые и оранжевые цвета в минувшие выходные.
Также подрядчик частично устранил провал на набережной реки Ока около Шуховской башни, который образовался там в начале мая. Там уже провели подготовительные работы, укрепили шпунтовую стену и засыпали основание. Осталось лишь забетонировать покрытие, что намерены сделать во второй половине октября. После этого территорию откроют для прогулок.
Напомним, что в начале июня молния попала в Шуховскую башню, что привело к выходу из строя всей системы управления. Из-за этого подсветка, которую включают на опоре с пятницы по воскресенье по вечерам, также перестала работать. Сразу после инцидента в «Нижновэнерго» заказали новое оборудование для замены старого и планировали установить его до конца августа, однако сроки пришлось сдвинуть. Все обещали сделать до 7 октября.