Подсветка на Шуховской башне вновь заработала

Напомним, что в начале июня молния попала в Шуховскую башню, что привело к выходу из строя всей системы управления. Из-за этого подсветка, которую включают на опоре с пятницы по воскресенье по вечерам, также перестала работать. Сразу после инцидента в «Нижновэнерго» заказали новое оборудование для замены старого и планировали установить его до конца августа, однако сроки пришлось сдвинуть. Все обещали сделать до 7 октября.