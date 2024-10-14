Запуск маршрута А-29 в Нижнем Новгороде перенесли на 16 октября

Запуск маршрута А-29 «Красное Сормово — Автовокзал Щербинки» в Нижнем Новгороде перенесли на 16 октября. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Напомним, ранее стало известно, что автобусы А-29 запустят 15 октября. Они будут курсировать через Сормовское шоссе, метромост с остановкой «Тоннель Московского вокзала», «Одесская», «Студенческая» и далее по проспекту Гагарина.
Теперь стало известно, что автобусы запустят 16 октября. По какой причине перенесли запуск автобусного маршрута, неизвестно.