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Запуск маршрута А-29 в Нижнем Новгороде перенесли на 16 октября

Автобусы будут курсировать от Красного Сормова до автовокзала Щербинки.

Источник: Комсомольская правда

Запуск маршрута А-29 «Красное Сормово — Автовокзал Щербинки» в Нижнем Новгороде перенесли на 16 октября. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Напомним, ранее стало известно, что автобусы А-29 запустят 15 октября. Они будут курсировать через Сормовское шоссе, метромост с остановкой «Тоннель Московского вокзала», «Одесская», «Студенческая» и далее по проспекту Гагарина.

Теперь стало известно, что автобусы запустят 16 октября. По какой причине перенесли запуск автобусного маршрута, неизвестно.