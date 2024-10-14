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В Ростове-на-Дону провели акцию «Семейный код донора»

40 семей приняли участие в донорской акции в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На станции переливания крови в Ростове-на-Дону провели акцию «Семейный код донора». 109 взрослых на своем примере показали детям, насколько важно и правильно участвовать в подобных мероприятиях.

Юные ростовчане поддержали своих родных, надев футболки с надписями «Мой папа донор» и «Моя мама донор». Также ребята поучаствовали в игровой программе с аниматорами. Состоялась фотосессия.

— Идея акции в том, чтобы показать юному поколению пример добрых дел. Это особенно ценно в Год семьи, — отметил директор АНО «Южный центр развития донорства» Роман Поликарпов.

Как рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона, в акции также участвовали «Орлята России» и представители «Движения первых». Посетители ростовской станции переливания крови получили сувениры с символикой проекта «Донорство-на-Дону».

благотворительность