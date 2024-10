Неизданные демо Джими Хендрикса выставлены на аукцион

Альтернативные семиминутные версии песен Up from the Skies, Ain’t No Telling, Little Miss Lover и Stone Free «сильно отличаются по звучанию и длине» от выпущенных треков, сообщает The Guardian. Ожидается, что одна кассета уйдет с молотка за 200 тысяч фунтов стерлингов.