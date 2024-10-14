Неизданные демо Джими Хендрикса выставлены на аукцион

Коллекцию продает Патрисия «Трикси» Салливан, работавшая личным помощником Майка Джеффри, менеджера Хендрикса, с 1966 по 1973 год. По ее словам, обнаруженные мастер-ленты «плотнее и ровнее» и в них больше гитары, чем в финальных композициях.