Неизданные демо Джими Хендрикса выставлены на аукцион

Ранее не издававшиеся демозаписи американского гитариста Джими Хендрикса 1968 года будут проданы на аукционе Propstore 15 ноября.
Альтернативные семиминутные версии песен Up from the Skies, Ain’t No Telling, Little Miss Lover и Stone Free «сильно отличаются по звучанию и длине» от выпущенных треков, сообщает The Guardian. Ожидается, что одна кассета уйдет с молотка за 200 тысяч фунтов стерлингов.
Коллекцию продает Патрисия «Трикси» Салливан, работавшая личным помощником Майка Джеффри, менеджера Хендрикса, с 1966 по 1973 год. По ее словам, обнаруженные мастер-ленты «плотнее и ровнее» и в них больше гитары, чем в финальных композициях.
Среди других лотов: счета за химчистку, записка от лейбла с сообщением о выселении Джими из лондонской квартиры Ринго Старра, первый контракт рок-группы Jimi Hendrix Experience, маршруты туров, сведения о финансовых операциях и многое другое.
Ранее стало известно, что режиссер Бао Нгуйен снимет первый согласованный документальный фильм о музыканте.