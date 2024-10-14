Систему городского наружного освещения перевели на зимний режим работы

«В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают, соответственно, позже», — отметил Петр Бирюков.
Несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки. Этим документом руководствуются диспетчеры центра управления сетями АО «Объединенная энергетическая компания» при принятии решений. Кроме того, может повлиять уровень фактической освещенности, которую специальные датчики отслеживают в режиме реального времени.
При достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал. Специалист может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий. Например, освещение включают раньше, если начался снегопад либо сильный дождь или день пасмурный.
Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается в одно время с наружным освещением, но отключается в разное. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в 01:00 — вестибюли станций метро, а в 03:00 — мосты в центральной части столицы.