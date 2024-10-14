Олбани
+7°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Систему городского наружного освещения перевели на зимний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают, соответственно, позже», — отметил Петр Бирюков.

Несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки. Этим документом руководствуются диспетчеры центра управления сетями АО «Объединенная энергетическая компания» при принятии решений. Кроме того, может повлиять уровень фактической освещенности, которую специальные датчики отслеживают в режиме реального времени.

При достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал. Специалист может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий. Например, освещение включают раньше, если начался снегопад либо сильный дождь или день пасмурный.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается в одно время с наружным освещением, но отключается в разное. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в 01:00 — вестибюли станций метро, а в 03:00 — мосты в центральной части столицы.

архитектура