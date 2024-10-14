Систему городского наружного освещения перевели на зимний режим работы

Несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки. Этим документом руководствуются диспетчеры центра управления сетями АО «Объединенная энергетическая компания» при принятии решений. Кроме того, может повлиять уровень фактической освещенности, которую специальные датчики отслеживают в режиме реального времени.