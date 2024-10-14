«Горячая линия» по вопросам отопления заработала в Самаре с 14 октября

В понедельник, 14 октября 2024 года, в Самаре начала работать «горячая линия» по вопросам подключения к теплу. Жители могут получить ответы про включение отопления. Об этом сообщили в городской администрации.
«Свои обращения горожане могут направить в администрации районов, в департамент городского хозяйства и экологии Самары, а также в единую дежурную диспетчерскую службу города», — рассказали в пресс-службе.
Их обещают рассмотреть в индивидуальном порядке, возникшие проблемы оставят на контроле до полного разрешения ситуации. По данным на утро 14 октября, к теплоснабжению подключены 782 здания (98,5%) учреждений здравоохранения, опеки и соцзащиты, дошкольных учреждений и школ.
Учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, вузы и сузы теплом обеспечены на 90%. Также отопление включили в 94,3% многоквартирных домов. Номера телефонов «горячей линии» можно найти на сайте мэрии.