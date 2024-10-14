Обнаружен белок, отвечающий за перезапуск процесса сборки новых копий ДНК

Возникновение этих нарушений было связано с тем, что белок USP50 соединяется с белковой оболочкой ДНК и влияет на то, как часто с ее нитями могут взаимодействовать ферменты RECQL и DNA2. Появление мутаций в USP50 приводит к тому, что DNA2 очень часто начинает удалять нуклеотиды из растущих нитей ДНК, что ведет к появлению разрывов в двойной спирали и других фатальных дефектов в структуре генома. Последующее изучение этих повреждений поможет понять, как они способствуют развитию рака и прогерии (ускоренного наступления старости), подытожила профессор Моррис.