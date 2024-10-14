Почти 70% уже начали планировать отпуск в 2025 году

В Ростове 69% горожан уже начали планировать свой отпуск в 2025 году. При этом половина людей решила отдыхать летом, сообщили по результатам исследования в SuperJob.
Десятая часть ростовчан решила воспользоваться отпуском в весеннее время, 6% — осенью, 3% — зимой.
13% признались, что не имеют особых предпочтений по отдыху, потому пойдут в отпуск по составленному руководством графику. Среди мужчин таких оказалось 17%, среди женщин — 9%.
Женщины чаще хотят отдыхать летом — 51% против 49% соответственно. Весной — 13% против 7%.