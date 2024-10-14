Названы ТОП-3 самых распространенных схем телефонного мошенничества

Составлен список самых распространенных схем телефонного мошенничества, на которые пришлось до 80% всех инцидентов с января по октябрь 2024 года. Чаще всего злоумышленники представлялись лже-сотрудниками банков и операторов связи, на втором месте — звонки якобы из государственных органов. Еще одна схема связана с фиктивными заработками на инвестициях и подработкой в интернете. Об этом в преддверии FINOPOLIS 2024 рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
По оценке экспертов банка, в этом году мошенники стали активнее манипулировать своими жертвами, например, используя персональную информацию о них. Схема обмана подбирается с учетом возраста, социального положения, статуса клиента и оформленных на него банковских продуктов. Злоумышленники «цепляют» его уже отработанными уловками, например, обещанием быстрого заработка или оказывают психологическое давление, настаивая на срочных мерах якобы для восстановления доступа к сервисам.
— На рынке меняется портрет самих мошенников — все чаще речь идет о подготовленных и финансово грамотных профессионалах, которые хорошо разбираются в психологии людей, умеют в нужный момент оказать давление на собеседника. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией. Как в хорошей пословице «Доверяй, но проверяй» всегда нужно сохранять критическое мышление и помнить, что разговор по телефону с неизвестным может обернуться потерей ваших денег, — отметил Никита Чугунов.
Большую часть звонков в этом году мошенники совершали по мобильной связи — 67%. При этом в пиковые моменты в июле и августе этот показатель достигал 89%. Остальные 33% мошеннических звонков поступают через мессенджеры.