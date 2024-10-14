Названы ТОП-3 самых распространенных схем телефонного мошенничества

— На рынке меняется портрет самих мошенников — все чаще речь идет о подготовленных и финансово грамотных профессионалах, которые хорошо разбираются в психологии людей, умеют в нужный момент оказать давление на собеседника. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией. Как в хорошей пословице «Доверяй, но проверяй» всегда нужно сохранять критическое мышление и помнить, что разговор по телефону с неизвестным может обернуться потерей ваших денег, — отметил Никита Чугунов.