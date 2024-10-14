Многодетные семьи могут получить бесплатную спортивную форму в Симферополе

Многодетные семьи в Крыму могут получить компенсацию за спортивную форму для детей в Симферополе. Речь идет о семьях, которые имеют доход в два раза ниже прожиточного минимума в Крыму. Об этом сообщается в Tg-канале администрации Симферополя.