Олбани
+7°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетные семьи могут получить бесплатную спортивную форму в Симферополе

Денежную компенсацию за форму есть возможность получить один раз за год.

Многодетные семьи в Крыму могут получить компенсацию за спортивную форму для детей в Симферополе. Речь идет о семьях, которые имеют доход в два раза ниже прожиточного минимума в Крыму. Об этом сообщается в Tg-канале администрации Симферополя.

Также многодетные семьи имеют право рассчитывать на компенсацию за обычную школьную форму. Документы можно будет подать до 1 ноября. Свои заявления в Департамент труда и социальной защиты населения уже подали 547 семей. В администрации уточнили, что уже рассмотрено 441 заявление.

Чтобы получить денежную компенсацию за форму, нужно предоставить сведения о доходах семьи, чек на приобретение спортивной формы, удостоверение многодетной семьи, документы, подтверждающие обучение, и место жительства в городе Симферополе, реквизиты лицевого счета в кредитной организации.