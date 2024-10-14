Многодетные семьи могут получить бесплатную спортивную форму в Симферополе

Многодетные семьи в Крыму могут получить компенсацию за спортивную форму для детей в Симферополе. Речь идет о семьях, которые имеют доход в два раза ниже прожиточного минимума в Крыму. Об этом сообщается в Tg-канале администрации Симферополя.
Также многодетные семьи имеют право рассчитывать на компенсацию за обычную школьную форму. Документы можно будет подать до 1 ноября. Свои заявления в Департамент труда и социальной защиты населения уже подали 547 семей. В администрации уточнили, что уже рассмотрено 441 заявление.
Чтобы получить денежную компенсацию за форму, нужно предоставить сведения о доходах семьи, чек на приобретение спортивной формы, удостоверение многодетной семьи, документы, подтверждающие обучение, и место жительства в городе Симферополе, реквизиты лицевого счета в кредитной организации.