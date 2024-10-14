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Купальный сезон в Крыму фактически завершен — синоптики

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Пришедший в Крым холодный фронт, сопровождающийся дождями и грозами, знаменует собой окончание бархатного сезона на полуострове. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

«Наступает период существенного понижения температуры воздуха, и будет складываться необычная ситуация, когда вода будет заметно теплее воздуха. Уже с завтрашнего дня начинается понижение дневных температур до +17…+19, а в среду и до конца недели будет уже около 15 градусов. Понятно, что при такой температуре купальный сезон завершается», — сказал специалист.

Вильфанд также не исключил, что в ближайшее время в степных районах Крыма столбики термометров ночью могут приближаться к нулевой отметке, примерно до +2 градусов.

Эксперт уточнил, что причиной резкого понижения температуры в Крыму и в целом на юге России стали приходящие с востока холодные воздушные массы. Сейчас море еще теплое, но в самое ближайшее время оно начнет интенсивно остывать.

туризм и отдых