Купальный сезон в Крыму фактически завершен — синоптики

«Наступает период существенного понижения температуры воздуха, и будет складываться необычная ситуация, когда вода будет заметно теплее воздуха. Уже с завтрашнего дня начинается понижение дневных температур до +17…+19, а в среду и до конца недели будет уже около 15 градусов. Понятно, что при такой температуре купальный сезон завершается», — сказал специалист.