Ряд домов Московского района Казани остался без воды из-за аварии

Как сообщили в пресс-службе администрации района, инцидент произошел на улице Серова. Из-за этого без воды остались дома № 2,4,6 по улице Блюхера, №№ 2а, 3,3а, 5,7 по улице Восход, № 35,41 по улице Серова, №№ 13,15,17,17а, 19,21,23,25 по улице Шамиля Усманова, № 9,14,18 по улице Энергетиков.