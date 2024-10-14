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Ряд домов Московского района Казани остался без воды из-за аварии

Инцидент произошел на улице Серова.

Источник: Комсомольская правда

Более двух десятков домов Московского района Казани остались без воды. Это произошло из-за аварии на сетях МУП «Водоканал».

Как сообщили в пресс-службе администрации района, инцидент произошел на улице Серова. Из-за этого без воды остались дома № 2,4,6 по улице Блюхера, №№ 2а, 3,3а, 5,7 по улице Восход, № 35,41 по улице Серова, №№ 13,15,17,17а, 19,21,23,25 по улице Шамиля Усманова, № 9,14,18 по улице Энергетиков.

Воду подадут после окончания ремонтных работ. Точное время не называется. Аналогичная ситуация произошла в начале октября в Приволжском районе Казани. Тогда без воды остались дома, расположенные на 19 улицах города.

ЖКХ