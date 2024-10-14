Олбани
+8°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучших отцов Самарской области наградят 17 октября

В Самарской области отпразднуют День отца.

Источник: Комсомольская правда

В третье воскресенье октября в России празднуется День отца. В честь этого в Самарской области проведут несколько мероприятий.17 октября в Чапаевске пройдет областной праздник, на котором будут чествовать лучших отцов губернии — номинантов награды «Во славу отцовства», а также проведут мастер-классы, практикум по начальной военной подготовке.

— 18 октября в Самаре в Штабе общественной поддержки «Единой России» папы и дети-подростки могут побывать на выставке военных артефактов «Через три войны», — сообщает пресс-служба партии.

Участники мероприятия попробуют изготовить окопные свечи и сплести маскировочные сети. Ребята помладше смогут сделать папам открытку к празднику и посмотреть VR-фильм о мужских профессиях.