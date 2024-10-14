Лучших отцов Самарской области наградят 17 октября

В третье воскресенье октября в России празднуется День отца. В честь этого в Самарской области проведут несколько мероприятий.17 октября в Чапаевске пройдет областной праздник, на котором будут чествовать лучших отцов губернии — номинантов награды «Во славу отцовства», а также проведут мастер-классы, практикум по начальной военной подготовке.
— 18 октября в Самаре в Штабе общественной поддержки «Единой России» папы и дети-подростки могут побывать на выставке военных артефактов «Через три войны», — сообщает пресс-служба партии.
Участники мероприятия попробуют изготовить окопные свечи и сплести маскировочные сети. Ребята помладше смогут сделать папам открытку к празднику и посмотреть VR-фильм о мужских профессиях.