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В Башкирии заключить контракт можно в режиме «единого окна» за сутки

Теперь желающим подписать контракт с Министерством обороны РФ не нужно ездить по разным адресам
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии контракт на службу в армии можно подписать в режиме «единого окна» за сутки. Его открыли на базе оздоровительного санатория «Черемушки» в Уфе. Обратиться за консультацией и подписать контракт могут жители республики со всех районов.

— С собой необходимо иметь паспорт, военный билет, документы о семейном положении, документы об образовании, СНИЛС и ИНН, — уточнили в Минобороны.

Ранее стало известно, что контрактникам Уфы увеличили единовременные выплаты до 400 тысяч рублей.

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