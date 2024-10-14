В Башкирии заключить контракт можно в режиме «единого окна» за сутки

В Башкирии контракт на службу в армии можно подписать в режиме «единого окна» за сутки. Его открыли на базе оздоровительного санатория «Черемушки» в Уфе. Обратиться за консультацией и подписать контракт могут жители республики со всех районов.
— С собой необходимо иметь паспорт, военный билет, документы о семейном положении, документы об образовании, СНИЛС и ИНН, — уточнили в Минобороны.
Ранее стало известно, что контрактникам Уфы увеличили единовременные выплаты до 400 тысяч рублей.
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