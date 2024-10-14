В Москве после реконструкции открылись пять детских поликлиник

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, модернизация амбулаторного звена была начата правительством Москвы в 2020 г. На первом этапе программы было реконструировано 200 зданий. Второй этап программы включает порядка 140 поликлиник. На сегодня открыты уже 24 обновленных здания. Завершить работу по созданию нового облика московских поликлиник планируется в 2025 году.