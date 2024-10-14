В Москве после реконструкции открылись пять детских поликлиник

«Сегодня в разных районах города после реконструкции открылись пять детских поликлиник», — написал Собянин.
Он отметил, что были открыты филиал № 4 ДГП № 30, филиал № 3 ДГП № 23, филиал № 1 ДГП № 133, головное здание ДГП № 48, головное здание ДГП № 58. Здание филиала № 4 детской поликлиники № 30 на улице Веерной было практически полностью перестроено.
Собянин добавил, что для пациентов и их родителей были созданы зоны комфортного ожидания, а для врачей и медсестер — комнаты отдыха.
«Здание оснастили современным оборудованием, теперь жителям доступны различные виды диагностики. Также увеличили количество процедурных кабинетов», — заключил мэр. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория.
Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, модернизация амбулаторного звена была начата правительством Москвы в 2020 г. На первом этапе программы было реконструировано 200 зданий. Второй этап программы включает порядка 140 поликлиник. На сегодня открыты уже 24 обновленных здания. Завершить работу по созданию нового облика московских поликлиник планируется в 2025 году.