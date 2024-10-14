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В омских учебных заведениях зафиксированы вспышки пневмонии

В Роспотребнадзоре по Омской области это считают единичными случаями
Источник: Комсомольская правда

В Омской области зафиксированы вспышки заболевания пневмонией в детских садах и школах. В Управлении Роспотребнадзора по Омской области это назвали единичными случаями — ситуацию в ведомстве прокомментировали порталу «Ом1».

В случае выявления заболевания учебные учреждения закрывают на карантин. Однако чаще всего причиной карантина на сегодняшний день являются острые респираторные заболевания.

По состоянию на 11 октября в Омске закрыты на карантин семь школ, 328 классов в 34 школах и 35 групп в 26 детских садах.