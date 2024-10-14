Олбани
+7°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове вынесли приговор по делу о пожаре на Театральном спуске

Суд в Ростове освободил подозреваемого по делу о пожаре на Театральном спуске
Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону вынесли приговор последнему подозреваемому по делу о пожаре на Театральном спуске. Об этом 14 октября сообщает агентство ТАСС.

— Подсудимому ограничили свободу на 2 года и 2 месяца, после чего его освободили от наказания в связи с истечением срока давности, — сообщают журналисты из зала суда.

Официальный комментарий в судебной инстанции пообещали представить немного позже.

Напомним, ранее закрыли дело экс-замглавы Пролетарского района, а в отношении третьего фигуранта разбирательства завершили в связи с его смертью.

Напомним, пожар на Театральном спуске произошел в августе 2017 года. Пламя полыхало в периметре улиц Седова, Красных Зорь, 7-го Февраля и Нижнебульварной. Тогда сгорело 160 домов, без крова остались около 700 ростовчан. Погиб один человек.

По данным следствия, причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводов линий электропередачи.