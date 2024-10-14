В Ростове вынесли приговор по делу о пожаре на Театральном спуске

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону вынесли приговор последнему подозреваемому по делу о пожаре на Театральном спуске. Об этом 14 октября сообщает агентство ТАСС.
— Подсудимому ограничили свободу на 2 года и 2 месяца, после чего его освободили от наказания в связи с истечением срока давности, — сообщают журналисты из зала суда.
Официальный комментарий в судебной инстанции пообещали представить немного позже.
Напомним, ранее закрыли дело экс-замглавы Пролетарского района, а в отношении третьего фигуранта разбирательства завершили в связи с его смертью.
Напомним, пожар на Театральном спуске произошел в августе 2017 года. Пламя полыхало в периметре улиц Седова, Красных Зорь, 7-го Февраля и Нижнебульварной. Тогда сгорело 160 домов, без крова остались около 700 ростовчан. Погиб один человек.
По данным следствия, причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводов линий электропередачи.