Волгоградцам обещают дожди и потепление до +16 градусов

К середине осени жители Волгоградской области достали теплые куртки и шапки. Но тепло еще будет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 15 октября ожидается до +16 градусов. Правда, только в южных районах.
— Ночью и днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный в течении суток, порывы достигнут 8−13 метров в секунду, — уточнили в ЦГМС.
На территории области ночью ожидается +1…+6º (при прояснении будет до −3º), днем воздух прогреется до +6…+11º, местами распогодится до +11…+16º. В Волгограде будет гораздо прохладнее. Ночью синоптики обещают +4…+6º, днем +7…+9º.