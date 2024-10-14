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Волгоградцам обещают дожди и потепление до +16 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 15 октября.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 93% 744 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

К середине осени жители Волгоградской области достали теплые куртки и шапки. Но тепло еще будет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 15 октября ожидается до +16 градусов. Правда, только в южных районах.

— Ночью и днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный в течении суток, порывы достигнут 8−13 метров в секунду, — уточнили в ЦГМС.

На территории области ночью ожидается +1…+6º (при прояснении будет до −3º), днем воздух прогреется до +6…+11º, местами распогодится до +11…+16º. В Волгограде будет гораздо прохладнее. Ночью синоптики обещают +4…+6º, днем +7…+9º.