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МТЗ начнет серийный выпуск топоров, которые оценил Лукашенко

Оцененные Лукашенко топоры будут выпускаться на МТЗ
Источник: Комсомольская правда

На Минском тракторном заводе планируют в 2025-м начать серийный выпуск топоров, образец одного из которых показывали президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает корпоративное издание предприятия «Трактор.бел».

Серийное производство топоров на МТЗ планируют освоить по поручению белорусского президента.

— В следующем году планируем начать серийный выпуск топоров, — рассказал замначальника управления главного технолога Леонид Лукашевич.

Для этого в механический цех № 7 МТЗ закупят весь комплекс необходимого оборудования и организуют отдельный производственный участок для обработки лезвий топор. Планируется наладить выпуск топоров шести типоразмеров, которые можно будет применять лесном, коммунальном и строительном хозяйстве, использовать в быту.

Напомним, минувшей весной Александр Лукашенко опробовал в рубке дров белорусский топор из Орши.

А недавно белорусский президент нарубил дров перед встречей лидеров стран-участников СНГ.

Также президент Беларуси встретился с президентом НОК.

И ранее Александр Лукашенко обнародовал миссию всех белорусов, связанную с культурой.