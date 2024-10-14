МТЗ начнет серийный выпуск топоров, которые оценил Лукашенко

Для этого в механический цех № 7 МТЗ закупят весь комплекс необходимого оборудования и организуют отдельный производственный участок для обработки лезвий топор. Планируется наладить выпуск топоров шести типоразмеров, которые можно будет применять лесном, коммунальном и строительном хозяйстве, использовать в быту.