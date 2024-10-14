МТЗ начнет серийный выпуск топоров, которые оценил Лукашенко

На Минском тракторном заводе планируют в 2025-м начать серийный выпуск топоров, образец одного из которых показывали президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает корпоративное издание предприятия «Трактор.бел».
Серийное производство топоров на МТЗ планируют освоить по поручению белорусского президента.
— В следующем году планируем начать серийный выпуск топоров, — рассказал замначальника управления главного технолога Леонид Лукашевич.
Для этого в механический цех № 7 МТЗ закупят весь комплекс необходимого оборудования и организуют отдельный производственный участок для обработки лезвий топор. Планируется наладить выпуск топоров шести типоразмеров, которые можно будет применять лесном, коммунальном и строительном хозяйстве, использовать в быту.
Напомним, минувшей весной Александр Лукашенко опробовал в рубке дров белорусский топор из Орши.
А недавно белорусский президент нарубил дров перед встречей лидеров стран-участников СНГ.
Также президент Беларуси встретился с президентом НОК.
И ранее Александр Лукашенко обнародовал миссию всех белорусов, связанную с культурой.