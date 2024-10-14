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В Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий

Южноуральцев предупредили о смоге в семи городах.

Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 93% 743 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Челябинской области продлен на несколько дней. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, смог прогнозируется в семи городах.

— Предупреждение о НМУ первой степени до 19:00 часов 18 октября сохраняется в Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Аше, — сообщает Гидрометцентр.

В дни неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.

Жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной Минэкологии Челябинской области или по телефону +7−906−890−96−70. Обращения в адрес крупных промышленных предприятий принимаются по номеру дежурного инспектора Росприроднадзора: +7−908−045−72−91.