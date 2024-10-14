В Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Челябинской области продлен на несколько дней. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, смог прогнозируется в семи городах.
— Предупреждение о НМУ первой степени до 19:00 часов 18 октября сохраняется в Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Аше, — сообщает Гидрометцентр.
В дни неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.
Жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной Минэкологии Челябинской области или по телефону +7−906−890−96−70. Обращения в адрес крупных промышленных предприятий принимаются по номеру дежурного инспектора Росприроднадзора: +7−908−045−72−91.